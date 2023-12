Aurelio De Laurentiis è pronto a investire 150 milioni di euro per ammodernare lo stadio Maradona e realizzare il nuovo centro sportivo del Napoli.

Importanti novità sul fronte stadio in casa Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad investire ben 150 milioni di euro per ammodernare e potenziare lo stadio Diego Armando Maradona e per realizzare il nuovo centro sportivo della società.

De Laurentiis 150 milioni per lo stadio Maradona

Secondo quanto riportato in esclusiva dal quotidiano Repubblica, il patron azzurro avrebbe pronto un articolato progetto di restyling per l’impianto di Fuorigrotta, firmato dall’architetto Gino Zavanella. Il piano prevedrebbe l’eliminazione della pista di atletica, così da avvicinare il pubblico al rettangolo di gioco, e un aumento della capienza fino a 41.000 spettatori.

L’Acquisto dello Stadio Maradona o la Concessione

De Laurentiis sta valutando l’acquisto dello stadio o, come alternativa, una concessione per 50 anni. La decisione è in fase di valutazione e potrebbe portare al riavvio del dialogo con il Comune di Napoli.

L’obiettivo sarebbe quello di rendere lo stadio Maradona un impianto moderno e funzionale, al passo con i migliori stadi europei, in vista anche di una possibile candidatura dell’Italia a Euro 2032. Per accelerare i tempi dei lavori, il presidente De Laurentiis sarebbe disposto ad acquistare direttamente l’impianto dal Comune di Napoli, e investire i 150 milioni necessari di tasca propria per la ristrutturazione.

In alternativa, qualora non si raggiungesse un accordo in tempi brevi con l’amministrazione cittadina, il patron valuterebbe anche la costruzione ex novo di uno stadio di proprietà del club nella zona di Pompei. Una soluzione, quest’ultima, che garantirebbe piena autonomia nella gestione della struttura.

Nuovo Centro Sportivo del Napoli

Parallelamente alla ristrutturazione dello stadio Maradona, il presidente De Laurentiis starebbe lavorando anche alla realizzazione di un modernissimo centro sportivo che possa sostituire quello ormai obsoleto di Castel Volturno.

La struttura è decisamente inadeguata per una società con ambizioni europee come il Napoli campione in Serie A. Il konami ceneter presenta solo tre campi d’allenamento e un albergo chiuso che impedisce alla squadra di svolgere una doppia seduta di allenamenti.

Ecco perché il patron vuole dotare il club di una “cittadella sportiva” all’avanguardia. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane per capire la fattibilità dei ambiziosi progetti di De Laurentiis.