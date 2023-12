Video della consegna di panettoni di natale a Mazzarri, Osimhen e agli giocatori del Napoli a Castel Volturno prima dell’allenamento.

Si respira aria di Natale a Castel Volturno, centro sportivo del Napoli. Prima dell’allenamento odierno, al tecnico Walter Mazzarri e ad alcuni giocatori come Victor Osimhen sono stati consegnati dei panettoni come regalo natalizio.

A pubblicare il video della consegna dei dolci tipici delle feste è stata la pasticceria “Lago Suspiro”, che in un post su Facebook ha mostrato la reazione divertita di mister e calciatori.

Un momento di relax prima di tornare a concentrarsi sugli impegni in campo. Già, perché domani il Napoli sfiderà l’Inter al Maradona, in una gara che avrà un sapore speciale per Walter Mazzarri, ex tecnico azzurro alla prima da avversario nello stadio che lo ha visto protagonista per diversi anni.