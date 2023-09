Retroscena Napoli, Lozano ha chiamato il Psv per tornare: com’è nato l’affare

I giornalisti olandesi raccontano il retroscena di com’è sorta la trattativa tra Lozano e il Psv. L’ex attaccante del Napoli ha chiamato Marcel Brands.

CALCIOMERCATO NAPOLI. La cessione di Hirving Lozano al Psv, club dov’è cresciuto e dal quale il Napoli ha acquistato il messicano nel 2019, è stata una delle ultime operazioni concluse dal club di De Laurentiis nell’ultimo giorno di mercato. Dall’Olanda emergono alcuni retroscena relativi ad una trattativa che, a quanto pare, è nata all’improvviso, grazie ad una telefonata dello stesso calciatore al dirigente del Psv, Marcel Brands.

Com’è nata la trattativa tra Lozano e il Psv

A rivelarlo è Eindhovens Dagblad secondo cui sarebbe stato proprio il Chucky, ormai chiuso al Napoli, a chiedere se ci fossero margini per il ritorno in Olanda. Da parte del Psv ampia disponibilità e, infatti, l’affare si è concluso nel giro di pochi giorni. Dopo quattro anni a Napoli e uno scudetto vinto da protagonista, Lozano ha deciso di tornare “a casa”, in un club a cui è legato assieme alla sua famiglia.