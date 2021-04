Repubblica – Politano sfida Lozano, l’ex Sassuolo ha un obiettivo

Matteo Politano o Hirving Lozano? E’ il ballottaggio che si presenta a Gattuso per la sfida Torino-Napoli. Per il tecnico partenopeo non è facile decidere tra i due dato che l’italiano è in un ottimo momento di condizione, il messicano sembra aver recuperato la forma fisica ed ha offerto una buona prestazione quando è subentrato con la Lazio. Uno dei due resterà in panchina, anche perché Insigne a sinistra non si tocca. Toccherà a Gattuso capire chi schierare dal primo minuto, anche perché entrambi potrebbero essere delle ottime pedine da schierare a partita in corso. In questo momento sembra veramente difficile togliere dal campo Politano, che si trova in un momento di fiducia molto importante.

Politano: l’obiettivo col Torino

È a ridosso della doppia cifra e vorrebbe centrarla contro il Toro. Gattuso ha un problema d’abbondanza, anche Lozano è rientrato: mezz’ora di qualità e l’assist per Osimhen. Il messicano ha avanzato la sua candidatura sulla fascia destra, toccherà all’allenatore decidere. Ma un dilemma così è l’ideale per una squadra che ha propositi

ambiziosi. Politano e Lozano al momento rappresentano due soluzioni diverse tatticamente, ma entrambe decisive.

Politano co la Lazio ha messo a segno una bellissima rete e vuole continuare a dare il suo contributo alla squadra. Il giocatore ex Sassuolo non ha mai fatto problemi ed ha sempre accettato il suo ruolo, facendosi trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Un altro fattore che va a favore di Politano.