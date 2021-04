L’agente di Koulibay incontra il Napoli: lo vogliono in Premier League e Barcellona

Kalidou Koulibaly potrebbe andare via da Napoli, l’incontro con il suo agente Fali Ramadani è servito a chiarire ulteriormente le idee. Non c’è ancora niente di definito, questo va detto, ma è chiaro che il Napoli ha intenzione di cedere il difensore qualora dovesse arrivare l’offerta giusta. De Laurentiis lo avrebbe fatto anche negli anni addietro, ma nessuno ha mai messo sul piatto la cifra giusta, ora col taglio al monte ingaggi l’addio di Koulibaly sembra più probabile. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il Napoli e l’agente di Koulibaly ecco quanto scrive Il Mattino:

Per il senegalese bisogna capire quale è il prezzo fissato da De Laurentiis: dai vertici societari non arriva un’indicazione precisa, neppure sulla volontà di cedere o meno. Un atteggiamento che ha portato Ramadani a rappresentare a Koulibaly la possibilità di esser ceduto, ma senza trattative concrete, al momento. Gli interessamenti, però, sia dalla Spagna (Barcellona) che dalla Premier non mancano e saranno approfonditi.