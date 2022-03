REPUBBLICA – Napoli, nuovi investitori: De Laurentiis e gli sceicchi

Aurelio De Laurentiis pensa alla cessione del Napoli o alla ricerca di nuovi investitori, ci sono fondi come Elysian Park, ma anche da Abu Dhabi. Il presidente della SSCN non esclude nessuna possibilità ed è entrato nell’ordine di idee di ampliare gli investitori del club, oppure di cedere definitivamente il Napoli. In realtà quest’ultima prospettiva è una di quelle più gettonate, anche perché De Laurentiis ha il problema multiproprietà da risolvere, essendo proprietario anche del Bari.

Napoli: De Laurentiis cede la società?

Ecco quanto scrive Repubblica sulle ultime novità sul Napoli Di De Laurentiis: “Intanto però c’è un’altra conferma sulla rotta più internazionale imboccata da De Laurentiis: alla ricerca di ulteriori risorse economiche per garantire il futuro del Napoli ad alti livelli. Il presidente non ha smentito i rumors sui recenti contatti con investitori

americani e ora strizza l’occhio pure alla frontiera di Abu Dhabi: peraltro non nuova al calcio italiano, visto che ha già ospitato la Supercoppa Italiana e ne sarà la sede almeno per un’altra edizione, entro la fine del 2023.

Gli emiri si stanno avvicinando sempre di più al calcio e De Laurentiis non si è mai tirato indietro davanti al business: “ Piatto ricco mi ci ficco”. Per questo sta lavorando dietro le quinte al “ suo” Mondiale: tra novembre e dicembre ad Abu Dhabi. Sarebbe una vetrina prestigiosa anche per il Napoli, al di là del sostanzioso gettone destinato nella ripartizione della torta al club azzurro“.