IL MATTINO Insigne a secco con la Nazionale, anche con il Napoli non incanta: cerca il riscatto

Le ultime uscite di Lorenzo Insigne non hanno incantato, né con la Nazionale né con il Napoli. Il giocatore non ha brillato nella sfida Italia-Macedonia tanto che ad inizio del secondo tempo è stato sostituito da Raspadori. Se Mancini decide di togliere il giocatore che, teoricamente è quello più dotato tecnicamente e dovrebbe essere il trascinatore della squadra, significa che qualche problema c’è. È come se in passato fosse stato sostituito Baggio o Totti.

L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali in Qatar è cocente, ma ora Insigne dovrà cercare di ricaricare le batterie, per dare il suo contributo al sogno scudetto del Napol. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Una stagione difficile, mesi non semplici questi vissuti da Lorenzo: anche nel Napoli ha alternato prove eccellenti ad altre sotto tono come quelle con il Milan e il Barcellona. L’ultimo gol con l’Italia lo firmò proprio agli Europei, non ha più segnato

nelle ultime 9 partite.

Ora martedì c’è la Turchia e poi il ritorno a Napoli in vista della trasferta di Bergamo con l’Atalanta: l’attaccante spera di poter lasciare il segno nelle ultime sette del Napoli che è in corsa scudetto. Il modo migliore per cancellare la grandissima amarezza della serata da incubo di Palermo“.