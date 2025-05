Repubblica: “Napoli, notte da scudetto: a Parma la finale del cuore. La città si prepara”

Domani contro il Parma può arrivare il quarto tricolore. La squadra di Conte obbligata a vincere, ma i tifosi sognano anche una contemporanea sconfitta dell’Inter. Intanto Napoli si blinda per l’eventuale festa.

NAPOLI – È tutto pronto per la partita che potrebbe scrivere una pagina indelebile nella storia del Napoli. Domani sera alle 20:45, al “Tardini” di Parma, gli azzurri affronteranno la squadra di Pecchia in una sfida che ha i contorni della finale scudetto. Serve una vittoria per tenere dietro l’Inter, staccata di un solo punto, ma in caso di successo del Napoli e contemporanea sconfitta dei nerazzurri contro la Lazio – match in programma in contemporanea – potrebbe già scattare la festa.

Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il Comune e la Prefettura si sono già mossi per predisporre le misure di sicurezza in caso di celebrazioni spontanee: due ordinanze specifiche sono state emanate, vietando sosta, fermata, transito e persino vendita di bevande e fuochi d’artificio in molte aree della città.

Conte, due piani per l’assalto: Gilmour titolare, Neres arma dalla panchina

In campo, Antonio Conte è pronto a giocarsi tutto con il suo 4-4-2, confermato rispetto alla vittoria con il Genoa. Unica variazione: Gilmour prenderà il posto dell’infortunato Lobotka accanto ad Anguissa. In mediana, McTominay, leggermente affaticato, sarà impiegato a tratti come mezz’ala e a tratti da esterno. Davanti, confermata la coppia Lukaku–Raspadori, brillante nella gara precedente.

Ma Conte prepara anche un piano B: in caso di necessità, dentro David Neres, ormai recuperato, pronto a subentrare in un 4-2-3-1 a trazione offensiva. Il brasiliano, come scrive Tina su Repubblica, ha avuto una settimana piena per tornare al top e potrebbe risultare decisivo nel secondo tempo.

Napoli si prepara alla festa (ma non si dice)

L’atmosfera è sospesa. Il quarto scudetto è ancora un sogno, ma così vicino da richiedere precauzioni. L’ASL Napoli 1 ha predisposto postazioni sanitarie in piazza del Plebiscito, piazza del Gesù, piazza Garibaldi e piazza Vittoria, mentre l’EAV ha già prolungato i servizi di trasporto: Cumana, Circumflegrea, metropolitana Piscinola–Aversa e linee flegree garantiranno corse straordinarie fino a notte fonda.

Le limitazioni al traffico scatteranno domani alle 20:30 e resteranno attive fino a mezzogiorno di lunedì, coprendo una vasta area della città, da Mergellina a via Foria, da piazza Cavour a piazza Carlo III, fino a via Marina e via Cristoforo Colombo. Vietata anche la vendita di bevande in vetro o lattine, e ogni tipo di fuoco d’artificio o petardo.

Scudetto o no, la città è pronta

Napoli si prepara. Non si dice, per scaramanzia, ma si sente. Una partita, una notte, una città in attesa. Perché se domani la Lazio fermasse l’Inter e il Napoli facesse il suo, l’incantesimo sarebbe completo. E il sogno diventerebbe realtà.