Repubblica: “Napoli, grandi manovre”

Il nuovo centravanti del Napoli dovrà avere un’identità ben precisa: fisicità, struttura e capacità di tenere alta la squadra. È questo il profilo tracciato, secondo quanto riferito da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, durante gli incontri della scorsa settimana tra Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna. E se Lukaku – attualmente impegnato con la Nazionale – resta il punto fermo, serve ora una spalla ideale.

Il nome più caldo? Ange-Yoan Bonny, 21enne del Parma e nazionale Under 21 francese. Il suo primo anno in Serie A ha convinto il Napoli, nonostante i 6 gol messi a referto non rappresentino cifre da bomber affermato. Ma per Conte il potenziale è alto e il ragazzo incarna perfettamente il prototipo richiesto per affiancare “Big Rom” nella lunga stagione azzurra su quattro fronti. Lo racconta in dettaglio Repubblica Napoli, spiegando come il Napoli sia pronto a investire seriamente sul talento del Parma, valutato 25 milioni.

Duello con l’Inter e gli altri nomi in ballo

Sempre secondo Repubblica Napoli, però, la strada non è priva di ostacoli: anche l’Inter è sulle tracce di Bonny, in cerca di un’alternativa a Marcus Thuram. Il club nerazzurro, in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, dovrà valutare l’affondo, ma intanto il Napoli punta a bruciare la concorrenza con una strategia chiara: un giovane affiancato a Lukaku per crescere con i consigli del fuoriclasse belga.

La lista, però, non si ferma qui. Conte segue con interesse anche Lorenzo Lucca, reduce da una buona stagione, e Moise Kean, nonostante la clausola da 52 milioni rappresenti un freno. In calo invece le quotazioni di Jonathan David, trattato nei mesi scorsi ma ora più distante.

Un’eccezione di lusso? Viktor Gyökeres. L’attaccante svedese dello Sporting Lisbona – 54 gol nella passata stagione – resta un sogno, ma difficilmente sostenibile sul piano economico. Tra le alternative spunta anche Sorloth, 20 gol nella Liga con la maglia dell’Atlético Bilbao.

Non solo attacco: Frattesi e nuovi esterni nel mirino

Come anticipa ancora Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il mercato azzurro si muove anche su altri fronti. Serve un colpo a centrocampo e Davide Frattesi – pupillo di Conte – è un obiettivo prioritario. Tutto dipenderà però dalla decisione tecnica del nuovo allenatore dell’Inter.

In attacco, oltre al centravanti, si cercano esterni offensivi di qualità e prolifici: i nomi monitorati sono Lee Kang-In (Psg), Noa Lang (Psv), Igor Paixão (Feyenoord) e Dan Ndoye (Bologna).

Capitolo uscite: Simeone via, Osimhen verso l’Arabia

Giovanni Simeone è destinato a lasciare Napoli in cerca di continuità. Ma l’uscita più pesante sarà quella di Victor Osimhen, ormai deciso a cambiare aria. Come riportato da Repubblica Napoli, il club più vicino è l’Al Hilal, dove potrebbe ritrovare Simone Inzaghi, ma la trattativa non è ancora chiusa: il Galatasaray spinge e offre 16 milioni netti di ingaggio annui. Il Napoli chiede 75 milioni e l’addio del nigeriano rappresenterà il tesoretto per rifinanziare una rosa ambiziosa.