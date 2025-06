Corriere dello Sport: “Napoli, brusca frenata per David. Lista lunga di obiettivi in ogni reparto”

Il mercato del Napoli entra nel vivo e i nomi sul taccuino sono tanti. L’obiettivo è chiaro: aumentare il potenziale realizzativo dopo una stagione conclusa con il sesto attacco del campionato. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, analizzando le strategie della società azzurra per potenziare l’organico richiesto da Antonio Conte.

Attacco: sogno Gyökeres, osservato Sorloth

Il nome più affascinante – ma anche il più complesso – è quello di Viktor Gyökeres, 27 anni, attaccante svedese dello Sporting Lisbona autore di 54 gol in 52 partite tra coppe e campionato. Come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, il giocatore è seguito anche da Premier League e Atletico Madrid, con costi altissimi. Ma il Napoli osserva, pronto a inserirsi in un eventuale incrocio: sia gli azzurri sia i Colchoneros, infatti, seguono Darwin Núñez, in uscita dal Liverpool.

Una possibile occasione low cost potrebbe invece arrivare dalla Spagna: si tratta di Alexander Sorloth, centravanti norvegese del Villarreal, 29 anni e 20 gol nell’ultima Liga. Piace per caratteristiche e costo accessibile, e potrebbe rappresentare un’alternativa concreta.

Frenata David, pressing su Lee e Zhegrova

Come riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha raffreddato la pista Jonathan David. Il canadese era vicinissimo alla firma da svincolato, ma perplessità di ordine tecnico e tattico ne hanno sospeso l’arrivo.

Così, gli sforzi si sono concentrati su altri nomi. Il primo affondo concreto è stato per Lee Kang-in, trequartista sudcoreano del PSG. Il Napoli ha ufficialmente informato i campioni d’Europa del proprio interesse: già in passato i parigini avevano rifiutato di inserirlo in operazioni legate a Kvaratskhelia, ma stavolta la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza. Lee vuole più spazio e non ha giocato neppure un minuto nella finale di Champions contro l’Inter.

In attesa di evoluzioni, si valuta anche il profilo di Edon Zhegrova (26 anni), esterno destro kosovaro in uscita dal Lille, che il ds Manna aveva già “bloccato” nello stile di David. Per la sinistra, restano valide le piste Noa Lang (PSV), Dan Ndoye (Bologna), Igor Paixão (Feyenoord) e Federico Chiesa, indicato curiosamente come calciatore del Liverpool (probabile errore, essendo ancora alla Juventus).

Centrocampo: occhi su Frattesi, ma serve attendere

Il nome in cima alla lista per il centrocampo resta Davide Frattesi. Il 25enne dell’Inter è il primo desiderio di Conte, ma – come precisa Mandarini sul Corriere dello Sport – tutto dipende dall’arrivo del nuovo allenatore nerazzurro. Per ora, la trattativa resta in stand-by, ma viva.

Difesa: Gutierrez, Beukema e gli altri

Anche in difesa il Napoli lavora su più fronti. Sulla fascia sinistra piace molto Miguel Gutierrez, 23 anni, del Girona. Al centro, il primo nome resta Sam Beukema, solido centrale olandese del Bologna (26 anni). Da monitorare anche le situazioni legate a Federico Gatti (Juventus), Matteo Scalvini (Atalanta) e Lisandro Martinez (Manchester United), con quest’ultimo soggetto a vincoli per extracomunitari.