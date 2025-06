Corriere dello Sport: “Napoli e Inter si sfidano per Bonny: il “piccolo Lukaku” del Parma al centro del mercato”

Ange-Yoan Bonny, o più semplicemente Yoan, come recita il suo profilo social, è l’uomo mercato del momento. Il centravanti classe 2003 del Parma è al centro di un duello tra Napoli e Inter, due big pronte a investire forte su di lui. Lo racconta Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, tracciando il profilo di un talento in ascesa.

Bonny, 21 anni, 189 centimetri di potenza fisica e velocità, ha chiuso la sua prima stagione in Serie A con 6 gol e 4 assist in 37 presenze (30 da titolare). Numeri da prima esperienza che non raccontano tutto del suo potenziale: Antonio Conte stravede per lui, tanto da indicarlo come possibile “erede” del suo prototipo ideale di centravanti, Romelu Lukaku. Il Napoli lo segue da gennaio, come rivela ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, e oggi è pronto ad accelerare la trattativa con il Parma.

Bonny, la sfida tra Napoli e Inter

L’Inter non resta a guardare: Giuseppe Marotta ha individuato da tempo Bonny come un profilo ideale da integrare in rosa. Il Parma chiede 25 milioni di euro, cifra che testimonia la considerazione altissima per l’attaccante francese. Il suo agente, Federico Pastorello, è in costante contatto con entrambe le parti, ma i rapporti eccellenti con il Napoli potrebbero favorire la corsia azzurra.

Secondo il Corriere dello Sport e Fabio Mandarini, oggi ci sarà un incontro tra il ds Manna e l’ad del Parma, Mauro Cherubini, legati da un lungo passato comune alla Juventus. È l’occasione giusta per rilanciare la trattativa, ma attenzione al pressing dell’Inter.

Occhi anche su Leoni e Suzuki

Il Napoli, però, non si ferma a Bonny. Nella conversazione con il Parma entreranno anche altri due profili: Giovanni Leoni, 18 anni, difensore rivelazione, autore di prestazioni di grande maturità e già nel mirino del Milan; e Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2001, valutato come possibile vice-Meret per la prossima stagione.

Entrambi i nomi – spiega Mandarini sul Corriere dello Sport – fanno parte di una strategia di rafforzamento in linea con le richieste di Conte, che vuole 22 titolari pronti sin dal ritiro estivo. E Bonny, con il suo mix di forza, velocità e prospettiva, rappresenta il colpo da cui partire.