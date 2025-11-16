Repubblica: “Napoli, allarme gol: Conte pensa al ritorno del 4-4-1-1 e alla coppia Neres-Hojlund”

Il problema principale del Napoli oggi ha un nome preciso: il gol. Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, la squadra di Conte non segna da tre partite consecutive e contro Como, Eintracht Francoforte e Bologna ha mostrato tutti i suoi limiti offensivi. L’allenatore ha già avviato un confronto con la squadra, ma le criticità da risolvere sono tante: la sterilità offensiva è tra le più urgenti.

La sconfitta del Dall’Ara ha fatto emergere in modo evidente quanto Hojlund sia rimasto isolato. Il danese, come ricorda Tina sulle pagine di la Repubblica Napoli, ha lottato, ha retto fisicamente, ha difeso palla, ma ha avuto zero supporto. La formula del 4-3-3, con Elmas e Politano larghi, ha convinto poco, e ora Conte sta seriamente valutando un ritorno al 4-4-1-1, il sistema che portò lo scudetto nella passata stagione e che fu accantonato solo dopo l’infortunio di De Bruyne.

Con Kdb fuori fino a marzo e Anguissa ai box, l’idea di affiancare un giocatore tra le linee alle spalle di Hojlund prende quota. Neres è la prima tentazione. Come sottolinea Pasquale Tina nel suo servizio su la Repubblica Napoli, il brasiliano non è più riuscito a ritrovare la forma pre-infortunio, ma Conte ricorda bene il suo exploit da falso nove contro l’Inter al Maradona: prestazione dominante, che mandò in confusione la difesa nerazzurra.

Neres, schierato centralmente, potrebbe essere l’innesco giusto per far ripartire un attacco fermo dalla notte dell’infortunio di De Bruyne, l’unico capace di verticalizzare con continuità. L’ipotesi di un tandem Neres-Hojlund è concreta e verrà valutata nei prossimi giorni, mentre il danese rientrerà solo tra mercoledì e giovedì dopo la febbre che lo ha tenuto fuori dalla sfida della Danimarca contro la Bielorussia.

Conte valuta anche altre soluzioni. Lang, come ricorda Tina su la Repubblica Napoli, può agire da rifinitore e ha manifestato malcontento per il poco minutaggio: il suo futuro potrebbe riaprirsi a gennaio, ma il mese e mezzo prima del mercato può cambiare ogni scenario. Stesso discorso per Lucca, che sta faticando a reggere l’impatto con una grande squadra. La coppia Hojlund-Lucca potrebbe avere una chance più ampia rispetto ai pochi minuti visti contro il Bologna.

La certezza è che al ritorno di Lukaku – che continua a lavorare da solo a Castel Volturno – Conte potrà contare stabilmente su due centravanti. Per ora, però, l’urgenza è una sola: supportare Hojlund e riportare il Napoli al gol. È la missione indicata da Pasquale Tina nell’analisi pubblicata su la Repubblica Napoli, un’urgenza che guiderà ogni scelta in vista dell’Atalanta.