Corriere dello Sport: “Napoli, caccia al centrocampista: Mainoo, Atta e Frattesi sul taccuino di Manna”
Il Napoli torna sul mercato per rinforzare un centrocampo improvvisamente impoverito dagli infortuni di De Bruyne e Anguissa, entrambi attesi solo nel 2026. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la società ha ripreso in mano la lista degli obiettivi già valutati in estate, ora più attuale che mai.
Il direttore sportivo Manna ha un’idea chiara: servono profili giovani, meglio ancora se classe 2003 o successivi, così da non occupare slot nella lista Serie A. Una scelta funzionale anche al rientro imminente di Lukaku, che richiederà una nuova registrazione in rosa. È in quest’ottica, spiega ancora Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, che il Napoli ha riaperto più piste parallele.
Le piste: Mainoo, Atta e non solo
La prima riguarda Kobbie Mainoo, classe 2005 del Manchester United, già accostato agli azzurri la scorsa estate. Lo United lo dichiarò intoccabile, ma a gennaio potrebbe cambiare qualcosa: il giovane inglese ha trovato pochissimo spazio in Premier, collezionando solo spezzoni. Napoli viene considerata un’opportunità interessante, anche se andranno valutate formule e costi.
Secondo Fabio Tarantino nel servizio del Corriere dello Sport, Mainoo è un profilo completo: fisico, tecnica, strappi e margini di crescita importanti.
Un’altra idea porta ad Arthur Atta, classe 2003 dell’Udinese, autore di un gol spettacolare a San Siro contro l’Inter. Il Napoli osserva il francese da settimane: qualità nella conduzione, leve lunghe, grande pulizia nei tocchi. Meno inserimento, più possesso. Un profilo diverso da Mainoo ma ugualmente interessante.
Le fiamme che si riaccendono: Frattesi
I ritorni di fiamma non mancano, come ricordato ancora da Tarantino sul Corriere dello Sport. Uno riguarda Davide Frattesi, scivolato nelle gerarchie di Chivu a causa della concorrenza di Sucic e Zielinski. Il centrocampista chiede più spazio da tempo e potrebbe essere un nome caldo per gennaio. Da ridefinire però formula e costi dell’operazione.
Idea terzino: Juanlu e Norton-Cuffy
Non solo mediana: il Napoli valuta anche un innesto sulla fascia destra. L’idea Juanlu Sánchez del Siviglia, trattata a fine estate, resta aperta. Come pure quella per Nelson Norton-Cuffy del Genoa, già protagonista al Maradona e considerato un Under appetibile.
Un ventaglio ampio, conferma Fabio Tarantino nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, che Manna terrà vivo fino all’apertura del mercato.