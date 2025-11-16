Corriere dello Sport: “Domani è il giorno di Conte”
Rasmus Hojlund non era nemmeno in panchina nella sfida tra Danimarca e Bielorussia disputata al Parken. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli è stato fermato dalla febbre e trattenuto in hotel per evitare complicazioni in vista dell’impegno di martedì a Edimburgo contro la Scozia di McTominay. Una scelta prudente del ct Riemer, confermata anche dai media danesi.
Nel frattempo, gli azzurri hanno chiuso i due giorni di riposo concessi da Conte. Dalla prossima seduta a Castel Volturno tornerà presente anche il tecnico, come ricorda Palliggiano sul Corriere dello Sport nel suo approfondimento post-sosta.
Rientri scaglionati dei nazionali
Il ritorno alla base avverrà progressivamente. Secondo quanto riportato da Davide Palliggiano sulle colonne del Corriere dello Sport, i primi a rientrare saranno gli italiani di Gattuso: Buongiorno, Di Lorenzo e Politano, impegnati questa sera contro la Norvegia a San Siro.
A seguire toccherà a Lobotka, atteso a Lipsia per la decisiva sfida Germania-Slovacchia, e poi a Lang, in campo domani ad Amsterdam per Olanda-Lituania dopo la panchina contro la Polonia.
Martedì sarà il turno anche di Elmas, impegnato nella gara cruciale contro il Galles, mentre l’ultimo a rientrare in Italia sarà Olivera: come ricorda ancora Palliggiano sul Corriere dello Sport, il terzino sarà protagonista nell’amichevole USA-Uruguay in programma nella notte tra martedì e mercoledì a Tampa, Florida.
Tra febbre, rientri e valutazioni tecniche, Conte si prepara così a riabbracciare l’intera rosa per la ripartenza post-Bologna.