Napoli, emergenza a centrocampo: Conte reinventa la mediana senza Anguissa e De Bruyne
Il Napoli torna dalla sosta con un rebus enorme in mezzo al campo. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’assenza simultanea di De Bruyne e Anguissa – due dei quattro “Fab Four” – obbliga Conte a ridisegnare la mediana nelle prossime settimane. Al momento, i superstiti del vecchio assetto restano soltanto Lobotka e McTominay, insufficienti per il tour de force che partirà dalla sfida con l’Atalanta.
Secondo l’analisi proposta da Tarantino sul Corriere dello Sport, le alternative interne non abbondano: Elmas, Gilmour (ancora da valutare per Bergamo) e Vergara, più volte elogiato da Conte ma fermo ai pochi minuti raccolti contro il Sassuolo. In attesa di gennaio, quando il mercato potrebbe offrire soluzioni, il tecnico dovrà arrangiarsi con ciò che ha.
Elmas, il jolly sempre pronto
Il centrocampista macedone è la prima carta spendibile per Conte, come sottolineato da Fabio Tarantino nel servizio del Corriere dello Sport. Elmas può sostituire Anguissa nel ruolo di mezzala destra: inserimenti, dialogo nel palleggio e capacità di adattarsi ovunque lo si schieri. Non a caso Conte lo ha utilizzato da play contro il Como, da esterno sinistro in Champions con l’Eintracht e poi anche a Bologna.
Versatile, generoso, dinamico: Elmas appare destinato a ritagliarsi spazio immediato, soprattutto alla luce del calendario fitto che attende gli azzurri.
Gilmour, l’alter ego naturale di Anguissa
La seconda soluzione arriva da Billy Gilmour. Come ricorda ancora Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, l’ex Brighton era diventato l’alternativa principale a Zambo già nella fase cruciale della scorsa stagione. Prima vice-Lobotka, poi regista aggiunto accanto allo slovacco, Gilmour diede equilibrio, qualità e qualche assist pesante nella corsa verso il quarto scudetto.
Conte conta su di lui per replicare quel rendimento, ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche: il rientro contro l’Atalanta resta da monitorare giorno per giorno.
La sintesi, ribadita da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, è che Conte dovrà affrontare l’ennesima sfida tattica dopo il passaggio dal 4-1-4-1 al ritorno del 4-3-3. Senza De Bruyne e Anguissa, l’equilibrio della mediana passa dalle soluzioni interne e da un inevitabile processo di adattamento.