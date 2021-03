Repubblica – Il Napoli di Gattuso vola nel girone di ritorno, ecco i dati

La classifica del girone di ritorno fino ad ora sorride al Napoli di Gennaro Gattuso, tecnico con le valigie pronte ma che dopo le due vittorie in esterna con Milan e Roma si è rilanciato. I dati fino ad ora parlano a favore del Napoli in netta ripresa, ecco quanto scrive Repubblica:

Diciannove punti conquistati in nove giornate, con un bilancio di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. Solo l’Inter ha fatto meglio del Napoli nella prima metà del girone di ritorno ed è un dato statistico che smonta dalle fondamenta la valanga di accuse degli ultimi mesi: non suffragate dai numeri e ispirate evidentemente da giudizi superficiali, se non addirittura poco competenti. Altro che crisi. Dai numeri emerge un altro dato eloquente: Ringhio ha la terza miglior difesa (29 gol subiti) e il terzo attacco (58 segnati) della A.