Insigne in Nazionale: le pagelle esaltano l’attaccante del Napoli

Lorenzo Insigne è diventato punto fermo dell’Italia di Roberto Mancini, le pagelle esaltano la prestazione dell’attaccante del Napoli.

Da esterno diventa trequartista, Lorenzo Insigne ha libertà di svariare nell’Italia di Mancini dove è diventato un leader. Il calciatore del Napoli è oramai un punto fermo a cui il ct non rinuncia in alcun caso. Insigne anche nel match Italia-Irlanda del Nord valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 ha fatto la sua buona partita, meritando voti oltre la sufficienza. Le pagelle di Insigne esaltano l’attaccante del Napoli, che anche in Nazionale sta facendo valere il suo tasso tecnico.

Le pagelle di Insigne