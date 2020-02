Ranieri il galantuomo: “Complimenti al Napoli, commessi troppi errori”

Claudio Ranieri fa i complimenti al Napoli al termine del match perso dalla Sampdoria per 4-2. “Hanno una grande squadra, noi abbiamo fatto degli errori”

“Complimenti al Napoli” così esordisce Claudio Ranieri nell’intervista a sky dopo la partita persa con il Napoli, gara valida per la 22a giornata di Serie A. Il tecnico dei blucerchiati ammette: “Abbiamo commesso troppi errori. Siamo stati bravi a recuperare dopo aver perso l’orientamento all’inizio, ci siamo sistemati bene e abbiamo cominciato a giocare” ha detto Ranieri. Nonostante lo sforzo ed il recupero di due gol, la Sampdoria ha comunque perso per 4-2 contro un Napoli che ci ha sempre creduto: “Purtroppo quando fai certi errori contro queste squadre poi li paghi, sono stati bravi loro“. Ranieri è rammaricato anche per gli infortuni: “Purtroppo siamo sempre costretti a fare dei cambi per infortunio, ma questo questo non ci deve giustificare“. Il riferimento è al cambio di Fabio Quagliarella.

Sampdoria-Napoli: parla Ranieri

“Per riuscire a crescere dobbiamo cercare di fare meno errori possibili” fa sapere Ranieri al termine del match perso con il Napoli. Il tecnico della Sampdoria si guarda anche dietro in classifica: “Siamo a più quattro dalla retrocessione, ma stiamo giocando bene. Però – aggiunge – dobbiamo saper lottare e sapere che il minimo passo falso si paga caro“. Il rammarico per Ranieri è tanto, dato che la Sampdoria era riuscita a schiacciare il Napoli sia nella seconda parte del primo tempo che nella prima del secondo tempo. Un pressing spietato quello dei blucerchiati nel finale sono calati, anche grazie ad una grande prova di carattere del Napoli. La squadra di Gattuso, che non ha parlato al termine del match per problemi familiari, non ha mai mollato. Il tecnico dei partenopei ha indovinato anche i cambi, inserendo Diego Demme che ha dato più equilibrio in mediana, ma ha saputo spingere con Politano e Mertens, dimostrando di volerla vincere ad ogni costo.