Problemi familiari per Gattuso. Al termine della sfida tra Sampdoria e Napoli parla il vice Luigi Riccio: “Buona partita, ma dobbiamo crescere”

Il vice allenatore del Napoli, Luigi Riccio ha commentato la vittoria degli azzurri contro la Sampdoria: “Veniamo da un percorso ad ostacoli, abbiamo sofferto molto nelle ultime settimane anche a causa dell’assenza di tanti calciatori“. Ora i recuperi di Mertens, Koulibaly e Maksimovic possono dare molto alla squadra: “Sicuramente possiamo fare ancora meglio con l’aiuto di tutti” fa sapere Riccio che parla al posto di Gattuso che ha avuto problemi familiari. Lo stesso vice allenatore commenta il recupero di Diego Demme, risultato ancora una volta decisivo con il gol del momentaneo 3-2: “Noi e lo staff medico abbiamo lavorato molto per cercare di averlo in campo almeno per una parte di gara, ci siamo riusciti“. Nonostante la vittoria, la sfida con la Sampdoria è stata difficilissima: “Abbiamo ancora molto da lavorare, abbiamo commesso degli errori in fase difensiva, sappiamo che dobbiamo migliorare“.

Problemi familiari per Gattuso: parla Luigi Riccio

Crescere ancora di più mentalmente è l’obietto del Napoli, lo conferma anche Luigi Riccio vice allenatore del Napoli che parlato al posto di Gattuso a causa di problemi familiari. “Sappiamo che dobbiamo fare ancora molto, ad esempio quando andiamo in pressing lo dobbiamo fare organizzati, come squadra senza disunirci” dice Riccio. Nonostante il Napoli cominci a fiutare l’area di Europa, Riccio non si sbilancia: “Noi dobbiamo pensare solo al Lecce ed a niente altro“. Attualmente il Napoli ha 30 punti in classifica e si trova a meno due punti dal Cagliari che occupa la sesta posizione, l’ultima utile per l’Europa League. La zona Champions, invece, dista nove punti. La quarta posizione è occupata dall’Atalanta che sta avendo un andamento altalenante nelle ultime partite. La squadra di Gasperini nelle ultime cinque partite ha raccolta due pareggi, due vittorie ed una sconfitta.