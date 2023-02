Ramazzotti: “Odiano la Juve, ma io tifo Napoli”

Eros Ramazzotti famoso cantautore e tifoso della Juventus parla del campionato di Serie A e dice: “Tifo Napoli“.

In casa Juventus ci sono molti problemi da risolvere. Il ricorso per la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze è stato presentato e si prevede un ribaltamento totale, con il ritorno alla corte federale ed un sostanzioso sconto di pena in seconda istanza.

Ma sulla Juventus aleggia un’altra pesantissima penalizzazione, quella per la cosiddetta manovra stipendi.

Da tempo i bianconeri sono già fuori dalla corsa scudetto da tempo. Corsa suddetto che viene commentata anche da Eros Ramazzotti che a Il Messaggero ha detto: “Non me lo sarei mai aspettato è assurdo. Comunque mi piace moltissimo il Napoli. Tifo per loro anche se odiano gli juventini “.