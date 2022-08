RAI: “Lozano ed Elmas? Deciso il loro futuro. Promessa di De Laurentiis a Spalletti”

Venerato ha poi aggiunto che “la dirigenza del Napoli avrebbe promesso all’allenatore della formazione azzurra, Luciano Spalletti, di non vendere più nessun elemento della rosa (Hirving Lozano in primis, n.d.r.)”.

“Conferme probabili, inoltre, anche per i due giovani Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano: resteranno in Campania almeno fino al mese di gennaio”.

Nelle scorse ore si era parlato di un forte interessamento delle squadre inglesi per Lozano ed Elmas, ma Spalletti ha fatto muro. Secondo l’allenatore toscano, la rosa non deve essere modificata se il Napoli vuole essere una squadra competitiva sia in Italia che in Champions League. Come dimostrano gli ultimi anni, servono rose folte per lottare su più fronti, con l’aumento a cinque sostituzioni che consentono a più calciatori di avere un impatto decisivo nei match. Ed in questa direzione si posizionano anche le conferme di Zerbin e Gaetano.