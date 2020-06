Paolo Paganini esperto di calciomercato della Rai a Marte Sport Live ha parlato del futuro di Josè Callejon e del prezzo di Victor Osimhen.

Si apre qualche spiraglio sul futuro di Callejon al Napoli. Al momento il calciatore non ha ancora rinnovato il contratto, ma qualche possibilità in più di restare ora c’è. L’agente del calciatore ha fatto sapere che il Napoli ha offerto più del Granada e potrebbe restare. Sul futuro di Callejon è intervenuto anche Paolo Paganini, esperto di calciomercato della Rai che ha fatto sapere: “Rinnovo Callejon fino ad agosto? E’ un Napoli pieno di sorprese, anche Dries Mertens sembra oramai destano all’Inter ed invece è rimasto al Napoli. Ci possiamo aspettare di tutto. Callejon lo davano praticamente già in Spagna al Granada o al Siviglia, ma potrebbero esserci delle novità“.

Calciomercato Napoli: Milik ed il prezzo di Osimhen

Tra gli altri temi di calciomercato trattati da Paolo Paganini a Marte Sport Live c’è anche quello legato ad Arkadiusz Milik, che il calciatore potenzialmente più “lontano da Napoli, ma il club si sta organizzando per sostituirlo” per lui si parla di Juventus (per sostituire Higuan ndr) ma servono almeno “40 o 50 milioni di euro. Questa è la valutazione di Milik fatta dal Napoli“. Ci vorrà qualche milione in più per prendere Victor Osimhen attaccante che piace molto al Napoli: “Il Lille per il prezzo del cartellino di Osimhen ha sparato alto: chiede 60 milioni di euro“.