Raf estasiato da Napoli:”Ragazzi mi sono innamorato”

Il cantante immortalato nel centro storico con la moglie Gabriella .

Raf continua la lista di celebrities che scelgono di visitare il centro storico di Napoli. Il celebre cantante è stato sorpreso dal fotografo Leandro Felicioni mentre passeggiava in via Benedetto Croce con la moglie Gabriella Labate, poco prima del suo concerto previsto per stasera alla Casa della Musica.

La coppia ha dedicato particolare attenzione alla Cappella Sansevero, rimanendo affascinata dal Cristo Velato. “Siamo innamorati di Napoli”, hanno dichiarato all’unisono Raf e Gabriella al fotografo per NapoliToday, “stiamo facendo un giro, dopo essere stati a vedere il Cristo Velato. Ne valeva la pena. È molto, molto suggestivo”.

L’artista si unisce così alla lunga lista di vip nazionalli ed internazionali che negli ultimi mesi hanno scelto di perdersi tra i vicoli del centro storico partenopeo, confermando il crescente appeal turistico della città.