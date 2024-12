“Osimhen via per 75 milioni”: il Napoli ha già scelto tre colpi

Gli azzurri hanno individuato gli obiettivi in caso di partenza del nigeriano. Kiwior in pole per la difesa, piacciono Dorgu e Fazzini.

Il Napoli guarda al futuro mentre prepara la rivincita contro la Lazio. Secondo quanto riporta Il Mattino, la società azzurra ha già pianificato gli investimenti in caso di partenza di Victor Osimhen, con la clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro.

Antonio Conte, intanto, gestisce con saggezza il post eliminazione in Coppa Italia. Nessuna sfuriata dopo la prova del “Napoli-2”, ma pacche sulle spalle e analisi lucida della situazione. Il tecnico è rimasto particolarmente colpito dalla leadership mostrata da Giovanni Simeone, tanto che il club starebbe pensando di respingere l’offerta del Torino che include il cartellino di Ricci.

Sul fronte mercato, i 75 milioni dell’eventuale cessione di Osimhen verrebbero subito reinvestiti su tre obiettivi: Kiwior dell’Arsenal appare in pole per la difesa, mentre Dorgu del Lecce è il prescelto per il ruolo di vice Di Lorenzo. Interesse concreto anche per il giovane talento dell’Empoli Fazzini, con un contatto previsto nelle prossime ore.

Per quanto riguarda la cessione del nigeriano, il Napoli ha una posizione chiara: nessuna trattativa con la Juventus se non attraverso il pagamento della clausola, in uno scenario che ricorderebbe l’operazione Higuain. Anche Manchester United e PSG restano alla finestra, pronti a sferrare l’attacco decisivo.