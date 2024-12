Conte ha chiamato Koulibaly: spunta l’accordo di 18 mesi.

L’esperto di mercato Cammaroto rivela un possibile ritorno del difensore senegalese al Napoli. Sul tavolo un contratto fino al 2026.

Un clamoroso ritorno di Kalidou Koulibaly al Napoli potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Secondo quanto rivelato da Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com, ci sarebbe già stato un contatto diretto tra il difensore senegalese e Antonio Conte.

L’ex azzurro, che ha collezionato 317 presenze in otto stagioni con il Napoli, starebbe valutando di lasciare l’Al-Hilal. “C’è stato un sondaggio per capire la disponibilità del giocatore a rimettersi in gioco”, rivela Cammaroto. “Le indiscrezioni e le valutazioni mi raccontano che ci sia stato un contatto tra il calciatore e il mister, si erano già sentiti a luglio come anche Koulibaly ha ammesso e non si sono mai persi di vista. Il profilo che cerca il Napoli è un uomo di esperienza, e chiaramente non un’operazione dispendiosa, impensabile a gennaio.

Koulibaly deve tagliarsi lo stipendio ma quello potrebbe farlo, ha già guadagnato abbastanza e sa che non ha altra scelta se vuole lasciare il “cimitero del pallone” per tornare in Europa. L’ipotesi, se dovessero maturare le condizioni per un ritorno di Koulibaly al Napoli, sarebbero quella di un contratto di 18 mesi, sino al giugno 2026″.”.

Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di un contratto fino al giugno 2026. “Koulibaly dovrebbe ridursi lo stipendio”, spiega il giornalista, “ma potrebbe farlo, avendo già guadagnato abbastanza. Sa che non ha altra scelta se vuole lasciare il ‘cimitero del pallone’ per tornare in Europa”.

La trattativa non sarebbe priva di ostacoli. Mentre l’Al-Hilal non si opporrebbe alla partenza, la Juventus di Giuntoli starebbe monitorando la situazione. “La mia sensazione è che se Conte effettivamente chiama, Koulibaly non dirà di no”, sottolinea Cammaroto. “Sarebbe una bella storia: immaginare KK che torna a Napoli per provare a vincere con Conte quello scudetto che gli fu portato via ai tempi di Sarri”.