Napoli, Alvino: “Arriverà un difensore, suggestione Koulibaly dall’Arabia”

Il giornalista fa il punto sul mercato azzurro e sul lavoro di Conte: “De Laurentiis gli ha dato pieni poteri, mai successo in 19 anni”.

Le strategie di mercato del Napoli iniziano a delinearsi. Nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero, il giornalista Carlo Alvino ha svelato le mosse del club per gennaio, lanciando anche una clamorosa suggestione.

“Il Napoli prenderà sicuramente un difensore centrale”, ha rivelato Alvino, che poi ha aggiunto: “E se tornasse Koulibaly? È in uscita dall’Al-Hilal”. Una possibilità che stuzzica la fantasia dei tifosi, considerando il forte legame del senegalese con la piazza partenopea.

Il giornalista ha poi analizzato il lavoro di Antonio Conte: “Il Napoli si è affidato e fidato di Conte. La chiave di volta è la decisione, dopo diciannove anni, di fare una cosa mai accaduta prima: De Laurentiis ha delegato tutto al tecnico”. Secondo Alvino, l’allenatore ha già compreso le dinamiche della piazza: “Ha capito quanto è strana la nostra piazza, troppi ‘up and down’, bisogna fare un po’ di autocritica”.

Sul mercato, non solo difesa: “Chiesa piace a Conte e al Napoli e a Liverpool non sta giocando, ma per ora è un discorso prematuro”. Infine, uno sguardo alla Coppa Italia: “La coppia Juan Jesus-Rafa Marin contro la Lazio mette un po’ d’ansia, ma la logica del gruppo dice che è giusto cambiare undici giocatori”.