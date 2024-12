Il Napoli vuole Dorgu, Corvino apre alla cessione: “In estate potrebbe partire”

Il Direttore Sportivo del Lecce si esprime sul futuro del talento danese, obiettivo degli azzurri per rinforzare la fascia.

Il Napoli si muove sul mercato con obiettivi precisi: completare una rosa rimasta incompleta nella sessione estiva per due ruoli chiave, difensore centrale ed esterno. Tra i profili seguiti dalla dirigenza azzurra spicca il nome di Patrick Dorgu, gioiello del Lecce che sta attirando l’attenzione di diversi club.

A fare il punto sul futuro del talentuoso esterno danese è intervenuto il Direttore Sportivo dei salentini, Pantaleo Corvino, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato le qualità del giocatore: “Dorgu è un potenziale campione. Anzi, correggo: è un campione. Può giocare quasi ovunque, esterno basso o alto, corre per tre e vede la porta, ha un motore che manca a chiunque altro”.

Sulle voci di , il dirigente giallorosso ha lasciato uno spiraglio aperto per l’estate: “Un calciatore del genere ha estimatori, ci mancherebbe, e per lui ce ne sono tanti, anche all’estero. Ma Dorgu resta qua e poi in estate se ne parlerà, perché il suo destino è indirizzato, il futuro gli appartiene”.

La posizione del Lecce sembra quindi chiara per gennaio, nonostante il Napoli stia programmando interventi sul mercato mirati e funzionali al progetto tecnico. Un interesse, quello per Dorgu, nato dopo l’estate, quando la mancata cessione di Victor Osimhen aveva impedito agli azzurri di completare la rosa nei tempi previsti.