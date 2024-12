Coppa Italia – Conte non lascia nulla al caso: allenamento extra sui rigori

Il tecnico del Napoli ha prolungato la seduta di allenamento per preparare i possibili tiri dal dischetto. Le ultime da Castel Volturno.

La rivoluzione di Antonio Conte al Napoli passa anche attraverso la cura dei dettagli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico pugliese sta preparando minuziosamente la sfida di Coppa Italia, dove in caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari.

Lo spirito maniacale dell’allenatore azzurro si è manifestato nella seduta di ieri a Castel Volturno. “Uno stakanovista come Conte ha chiesto ai suoi uomini un’appendice di lavoro sui tiri dal dischetto”, rivela il quotidiano partenopeo, sottolineando come “il tecnico non intenda farsi trovare impreparato”.

La filosofia del nuovo corso targato Conte è chiara: nulla viene lasciato al caso e il diktat resta sempre lo stesso – vincere. Una mentalità che il tecnico sta cercando di trasmettere al gruppo sin dal primo giorno del suo arrivo sulla panchina azzurra.