Napoli, aperte le trattative per Danilo e Kiwior: le richieste di Juve e Arsenal

Manna lavora per rinforzare il Napoli in vista del mercato di Gennaio, avviate le trattative con l’Arsenal per Kiwior e con la Juventus per Danilo

Il Napoli è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, gli azzurri avrebbero avviato contatti concreti con Arsenal e Juventus per Jakub Kiwior e Danilo.

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’, il giornalista ha fatto il punto sulla situazione: “Possiamo confermare l’esistenza di entrambe le trattative, ma il percorso non è semplice. A inizio mercato i club sono restii a cedere in prestito giocatori di valore, mentre chi è interessato all’acquisto punta a sfruttare situazioni di giocatori con minor minutaggio”.

Per quanto riguarda la pista Kiwior, Marchetti ha chiarito la posizione dei Gunners: “Il Napoli sta cercando di far leva sul poco spazio concesso al giocatore, ma l’Arsenal è chiaro: apertura alla cessione definitiva, no al prestito”. Situazione complessa anche per Danilo: “La Juventus ha già due infortuni in difesa e deve acquistare un centrale. Non vogliono ritrovarsi a dover comprare due difensori a gennaio. Il fatto che Danilo sia in scadenza potrebbe ammorbidire la posizione bianconera, ma al momento la volontà è quella di trattenerlo”.