Lazio-Napoli, torna Ngonge il re di coppa

Il tecnico azzurro prepara la sfida dell’Olimpico con un turnover totale. torna Ngonge.



Antonio Conte non lascia nulla al caso in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Il tecnico azzurro, consapevole che in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai rigori, ha dedicato una sessione speciale alle prove dal dischetto a Castel Volturno.

Particolare attenzione è stata riservata a Raspadori e Simeone, che hanno testato i riflessi di Caprile. Tra i potenziali rigoristi anche Lukaku, Kvaratskhelia e Di Lorenzo, anche se partiranno dalla panchina con possibilità di subentro nella ripresa.

Per la sfida dell’Olimpico si profila una vera e propria rivoluzione nell’undici iniziale, con 11 cambi rispetto alla formazione tipo. Il Napoli si schiererà con un 4-2-3-1: tra i pali Caprile, difesa inedita con Zerbin adattato a destra, Marin e Juan Jesus (con la fascia da capitano) centrali, Spinazzola a sinistra nel suo ex stadio.

A centrocampo spazio al duo Folorunsho–Gilmour, con il primo sempre nel mirino della Lazio di Baroni che lo ha già allenato a Verona. In avanti Ngonge, Raspadori e Neres agiranno alle spalle del Cholito Simeone. Proprio Ngonge cerca il bis dopo la doppietta al Maradona contro il Palermo nel precedente turno di coppa.