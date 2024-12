Neres guida la rivoluzione del Napoli: undici cambi contro la Lazio in Coppa

Conte stravolge la formazione per l’Olimpico: il brasiliano torna titolare dopo 40 giorni. Domenica il secondo round al Maradona.

Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione tattica per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, David Neres tornerà protagonista dal primo minuto, occupando la posizione solitamente ricoperta da Kvaratskhelia.

Per l’attaccante brasiliano si tratta di un ritorno da titolare dopo quaranta giorni dall’ultima volta contro il Lecce. Antonio Conte ha deciso di stravolgere completamente l’undici titolare rispetto alla sfida di campionato contro il Torino, optando per un turnover totale che vedrà undici volti nuovi dal primo minuto.

Una scelta che va oltre il semplice turnover, come evidenziato dal quotidiano romano: “Un Napoli inedito, stravolto, rivoluzionato da quella che sembra una metamorfosi in piena regola. Conte ha trovato il suo assetto, una sorta di equilibrio magico, e Neres in questo mosaico recita quasi sistematicamente il ruolo dello spacca-partite”.

Si preannuncia una settimana cruciale per gli azzurri, che affronteranno la Lazio due volte in quattro giorni: prima la sfida di Coppa Italia all’Olimpico per conquistare i quarti di finale, poi il confronto in campionato al Maradona. Per Neres l’occasione di dimostrare il suo valore dal primo minuto dopo essere stato utilizzato principalmente come arma a partita in corso.