Raspadori si gioca tutto in una notte: la scelta di Conte per Lazio-Napoli

L’attaccante azzurro parte dall’inizio nella sfida di Coppa Italia all’Olimpico. Conte lo blinda: niente cessione a gennaio.

Giacomo Raspadori è pronto a riprendersi il Napoli. L’attaccante azzurro avrà la sua occasione questa sera all’Olimpico contro la Lazio, nella sfida di Coppa Italia che rappresenta un’opportunità cruciale per sbloccarsi in questa stagione ancora a secco di gol.

Antonio Conte ha già chiarito la sua posizione sul giocatore ex Sassuolo: “È un calciatore intelligente, stiamo provando delle cose con lui e mi aspetto delle conferme stasera. Jack alza la qualità del palleggio, delle conclusioni in porta, quindi ho la necessità di vederlo dall’inizio così come altri… stiamo lavorando tanto, proviamo ed ho bisogno di verifiche altrimenti resta teoria”.

Una fiducia confermata anche dal presidente De Laurentiis, che ha respinto diverse proposte arrivate per il classe ’99 durante questa finestra di mercato. L’obiettivo è chiaro: puntare sulle qualità di Raspadori, unico attaccante azzurro ancora a secco in questa stagione, mentre i vari Kvaratskhelia, Lukaku e Simeone hanno già trovato la via del gol.

La collocazione tattica del ventiquattrenne resta un tema aperto: non prima punta pura né esterno nel tridente, Raspadori si è sempre espresso al meglio come seconda punta o falso nove. Conte sta lavorando per trovargli la posizione ideale, provandolo anche come alternativa a McTominay quando lo scozzese affianca Lukaku in attacco.

La sfida dell’Olimpico rappresenta quindi un’occasione da non fallire per il talento azzurro, chiamato a dimostrare di meritare più spazio e soprattutto a trovare quella rete che potrebbe rappresentare la svolta della sua stagione.