“Mazzocchi a Sanremo con Rocco Hunt?”: arriva la risposta del difensore

Il terzino del Napoli ha risposto sui social all’invito del cantante per la serata dei duetti. “Penso solo al rientro in campo”.

Un insolito invito per Pasquale Mazzocchi. Il difensore del Napoli, noto anche per le sue doti canore, ha dovuto smentire una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2025 al fianco di Rocco Hunt.

Il cantante salernitano, confermato tra i 30 ‘Big’ annunciati da Carlo Conti, aveva lanciato una simpatica proposta al calciatore attraverso i social. Rispondendo a una battuta della pagina Instagram Napoli VHS, Hunt aveva scritto: “Pazza idea per la serata delle Cover, c staje?”.

La risposta di Mazzocchi non si è fatta attendere. Attraverso una storia Instagram, il terzino azzurro ha chiarito la situazione: “Vedo e sento notizie su una mia presunta presenza a Sanremo. Ringrazio il mio amico @poetaurbano a cui voglio tanto bene per la proposta ironica, ma nella vita faccio tutt’altro. La mia mente è proiettata H24 per il ritorno in campo”.

Il calciatore, attualmente ai box per un problema muscolare, ha le idee chiare sul suo futuro immediato: “È alla mia professione che dedico tutte le mie energie. Non vedo l’ora di tornare a combattere con i miei compagni”. Il suo rientro è previsto entro la fine del 2024.