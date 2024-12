De Laurentiis: “Condivido le scelte di Conte. Con lui sperimentiamo per crescere”

Il presidente azzurro è intervenuto alla presentazione del libro di Carratelli commentando la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio.

Aurelio De Laurentiis difende le scelte di formazione contro la Lazio. Il presidente del Napoli, intervenuto telefonicamente da Roma alla presentazione del libro “Orgoglio Napoli” di Mimmo Carratelli, ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia.

“Nella mia gestione siamo stati in Europa per 14 anni consecutivi”, ha esordito il patron azzurro. “Dimentichiamoci l’anno scorso perché gli incidenti di percorso possono capitare a tutti. Quest’anno stanno capitando ad altre squadre, ma non ha importanza, non facciamo paragoni”.

Sulla sconfitta per 3-1 contro la Lazio, De Laurentiis ha spiegato: “Abbiamo sperimentato gli altri undici. È ovvio che cambiando solo qualcuno gli equilibri non vengono a mancare, ma se voglio dare spazio a tutti è giusto che sia così. Secondo me Conte ha fatto benissimo, come fosse un super-allenamento contro una squadra di livello. È una lezione di vita sportiva che il nostro allenatore ha saputo dare”.

Non sono mancati gli elogi per Carratelli: “Ti ho sempre seguito con grande interesse, sei un profondo conoscitore del calcio e di Napoli, ma anche uno straordinario inventore di personaggi”. Il presidente ha concluso con un augurio speciale: “Sei l’unico tra i giornalisti che conosco che ha saputo vivere la sua vita in maniera sapiente per i primi 90 anni. Ti auguro di essere ancora tanti anni accanto a noi per farci divertire con le tue incursioni, anche se a volte sono dolorose”.