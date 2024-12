Lukaku delude? I numeri smentiscono i tifosi del Napoli

I sostenitori azzurri si aspettavano di più dal bomber belga, ma le statistiche raccontano una verità differente.

La piazza napoletana si divide sul rendimento di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, fortemente voluto da Antonio Conte, non ha ancora convinto pienamente i tifosi del Napoli, che si aspettavano un impatto ancora più devastante dal campione ex Inter e Roma.

Eppure i numeri raccontano una storia diversa: cinque reti realizzate e quattro assist forniti, con un contributo diretto a quasi la metà delle marcature della squadra partenopea. Statistiche che testimoniano un rendimento tutt’altro che negativo, nonostante l’arrivo tardivo che gli ha fatto saltare la preparazione estiva.

Le notizie positive arrivano anche dal punto di vista ambientale. Secondo quanto raccolto da fonti vicine al calciatore, l’attaccante belga si sarebbe perfettamente integrato nel tessuto cittadino e nello spogliatoio azzurro. Lukaku avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori di trovarsi estremamente a suo agio in Campania e di essere determinato a conquistare definitivamente i tifosi napoletani.

Un segnale importante per Conte, che sta lavorando per esaltare al massimo le caratteristiche del suo bomber, consapevole che il meglio deve ancora venire per rispondere alle alte aspettative della piazza partenopea.