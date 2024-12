Due big di Serie A su Raspadori: il Napoli fissa il prezzo

L’attaccante azzurro nel mirino di Roma e Juventus per il mercato di gennaio. De Laurentiis esclude il prestito.

Roma e Juventus guardano in casa Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club avrebbero puntato i riflettori su Giacomo Raspadori, con l’attaccante azzurro che potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato di gennaio.

Come evidenziato dal quotidiano rosa: “C’è il rischio concreto di rimanere a guardare e di doversi accontentare delle briciole da qui a fine stagione per Raspadori. A meno che a gennaio non arrivino offerte importanti che possano far vacillare il Napoli. Jack ha bisogno di spazio e fiducia. La Roma lo accoglierebbe volentieri, così come la Juve”.

La posizione del Napoli, tuttavia, appare chiara: nessuna apertura alla formula del prestito. Il presidente De Laurentiis avrebbe fissato il prezzo del cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. Una valutazione importante ma inferiore ai 35 milioni investiti nell’estate 2022 per acquistarlo dal Sassuolo, operazione che ha poi portato l’attaccante a conquistare lo scudetto nella sua prima stagione in maglia azzurra.