Presidente Lille: "Pepè ha stregato ADL. Affare da 80 milioni. Si a Ounas"

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha parlato della trattativa per Pepè con De Laurentiis e ha aperto al passaggio di Ounas al club francese.







Pepè è vicino al Napoli, la trattativa imbastita ieri a Dimaro tra il Napoli e gli agenti dell’Ivoriano procede a vele spiegate. Secondo le ultime voci Pepè avrebbe accettato l’offerta del Napoli senza tentennamenti. notizia non confermata dal presidente del Lille, Gerard Lopez.

Il numero uno del club francese ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Tuttosport. Il presidente del Lille ha parlato della trattativa per Pepè e ha ammesso di seguire il Napoli dai tempi di Maradona:

IL PRESIDENTE DEL LILLE SU PEPÈ

“A Pepé l’anno scorso chiedemmo di restare, con la promessa che lo avremmo ceduto in questa sessione di mercato, mentre per Leao la situazione è diversa: volevamo tenerlo ancora, però abbiamo deciso di lasciarlo andare perché sono arrivate per lui ancora più richieste che per Pepé.

Per Pepé abbiamo ricevuto offerte che ci soddisfano economicamente da 4 grandi club, mentre per Leao ci sono addirittura 8 squadre di cui 4 italiane. Il Napoli ha chiesto entrambi. Solo per Pépé, De Laurentiis ha soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni.

Ora toccherà al giocatore decidere dove andare, anche sulla base delle offerte che i suoi agenti hanno ricevuto dalle 4 società.

Lunedì Pepé tornerà dalle vacanze e credo che a metà settimana scioglierà le riserve.

Siamo interessati ad Ounas, ma sono due operazioni separate. Andando via Pepé, al tecnico Galtier serve un calciatore importante sul lato destro, proprio come Ounas che conosciamo da quando era al Bordeaux: ci ha sempre messo in difficoltà“.

DE LAURENTIIS STREGATO DA PEPÈ

“Ho parlato con De Laurentiis e ho avuto la sensazione che sia rimasto stregato da Pépé. Ma lo capisco, perchè parliamo di un giocatore, speciale, quasi unico, un’ala destra che fa gol come un 9.

In Europa credo che sia secondo solo a Salah ed è raro trovare elementi come loro. Può giocare anche da centravanti e bisogna dire grazie al tecnico Galtier, che lo ha sistemato nel modo giusto nella seconda metà della scorsa stagione. Una statistica dice che negli ultimi 40 metri è il top 3 tra i calciatori decisivi: quando riceve la palla in questa zona del campo, o fa gol, o fa segnare o riceve fallo.

Pépé preferirebbe il Psg? Non so se è vero, però penso che debba andare a scoprire un calcio diverso da quello francese".







IL PRESIDENTE DEL LILLE SEGUE IL NAPOLI

“Le dico che il Napoli è tra le squadre che seguo di più. Sa perché? Perché sono sempre stato un fan del Barcellona, da quando c’era Maradona. A 11 anni ho pianto quando andò via, per me fu come la fine del mondo.

Da quel momento ho iniziato a seguire il Napoli, una squadra che arriva sempre molto in alto in classifica, con un allenatore tra i più importanti nel mondo del calcio“.