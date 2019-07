Napoli-Pépé affare da 100 milioni. Si Pensa ad uno scambio Icardi-Milik

Pépé al Napoli operazione che tra ingaggio e cartellino supera i 100 milioni. De Laurentiis accelera. Si potrebbe verificare uno scambio Icardi-Milik.







NAPOLI- PÉPÉ AFFARE DA 100 MILIONI

Pépé è uno dei talenti emergenti del calcio internazionale. Seguito da tempo da Barcellona e Bayern e ora in trattativa col Manchester United. Il Napoli, una delle società più sana nei bilanci, sta sferrando un colpo che sarebbe sensazionale. Parliamo fra cartellino e ingaggio di una operazione da oltre 100 milioni.

Sarebbe la prima di Aurelio De Laurentiis che, spinto dal pragmatico Carlo Ancelotti, sta alzando sempre più l’asticella. Riuscire a chiudere, anticipando un club di Premier, sarebbe clamoroso. E avvicinerebbe il Napoli alla Juventus.

L’aspetto più importante è la volontà del giocatore, per questo sta facendo pressing di squadra Kevin Malcuit, che il Napoli ha ingaggiato un anno fa proprio dal Lille, e che è grande amico di Pépé. L’ivoriano si è mostrato interessato a una esperienza italiana ma di non aver ancora deciso, come ha spiegato anche il presidente del club Francese. Vedremo se nei prossimi giorni le parti si avvicineranno e magari una telefonata di Ancelotti può avere il suo peso. Di sicuro il Napoli è passato in vantaggio.

A differenza di altre operazioni, su Pépé il presidente De Laurentiis intende accelerare perché lo metterebbe in condizione di completare quasi del tutto la campagna acquisti.

SCAMBIO ICARDI-MILIK

Se il Napoli arrivasse a Pépé ci sarebbe anche una convenienza economica rispetto all’ingaggio di un Icardi. La nuova normativa fiscale sui professionisti provenienti dall’estero fa sì che gli eventuali 5 milioni di ingaggio dell’ivoriano sarebbero al lordo poco di più, mentre per l’argentino gli oltre 7 milioni su cui si discute per il contratto sarebbero quasi il doppio per il club. Se il Napoli riuscirà a prendere Pépé a quel punto tornerà in modalità d’attesa.







Attesa che il Real decida di dare eventualmente James Rodriguez in prestito (Ancelotti anche ieri ha ripetuto: «La trattativa resta aperta»), oppure andare a vedere cosa succede con Icardi.

Se l’Inter non riuscisse a cedere Icardi, ecco che potrebbe nascere uno scambio con Milik, con differenza a favore dei nerazzurri di un paio di decine di milioni. Intanto nella prima giornata ieri il Napoli ha staccato oltre 1.500 abbonamenti.