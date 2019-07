Napoli, arriva il si di Pepè. Al Lille 60milioni e Ounas. Manca un tassello...

Pepè ha detto si al Napoli. L’ivoriano gradisce la destinazione. Accordo con il Lille sulla base di 60 milioni più Ounas o Verdi. Manca l’ultimo tassello.







Nicolas Pepé vuole il Napoli. Il giocatore Ivoriano nella giornata di ieri ha completamente aperto al passaggio in maglia azzurra, un sì incondizionato, una destinazione che gli piace molto.

Una scelta fatta, senza tentennamenti, come spiega Alfredo Peddullà. Anche con il Lille i discorsi sono in stato avanzato.

La trattativa si dovrebbe chiudere sulla base circa 60 milioni più il cartellino di Ounas o Verdi. Valutazione non lontana dagli 80 milioni.

Il Lille ha dato la precedenza al Napoli che ora ha completamente le carte in mano, un profilo che piace da impazzire ad Ancelotti, alla stessa stregua di Rodrigo, pur avendo caratteristiche diverse.

Il Napoli ha trovato anche l’accordo sull’ingaggio di Pepè, circa 5 milioni più bonus a stagione, un investimento che De Laurentiis ha messo in preventivo.

Manca ancora l’accordo sulle commissioni. Sappiamo che De Laurentiis ha sempre l’allergia quando bisogna trattare con i procuratori, la richiesta è più vicina ai 10 che ai 5 milioni. Un’operazione di simile portata le commissioni possono bloccare o condizionare tutto? In linea di massima no, ora tocca agli agenti abbassare le pretese.

Nicolas Pépé è nato il 29 maggio 1995 in Francia, a Mantes-la-Jolie, a 60 chilometri da Parigi, in una famiglia di origini ivoriane.

Pépé è nazionale della Costa d’Avorio. Da bambino ha iniziato a giocare come portiere e si è formato nello Stade Poitevin, squadra di Poitiers, città in cui la famiglia si era trasferita al seguito del padre, agente penitenziario.

Ha debuttato in Ligue 1 con l’Angers, , dopo un anno in prestito all’Orléans in C.

Pépé è decollato al Lilla, che lo ha acquistato nel 2017, con l’ok di Marcelo Bielsa, che lo aveva visionato più volte.

Al Lilla Pépé ha realizzato 37 reti in 79 partite ufficiali. Vanta anche 17 gettoni e 4 reti nella Costa d’Avorio.