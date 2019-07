Il Lille ha accettato l’offerta del Napoli per Pepè. Il club francese ha interrotto le trattative con i club di premier Arsenal e Manchester United.







Il Lille ha interrotto le trattative con Arsenale Manchester United. Il club francese su Pepè parla solo con il Napoli. La visita degli agenti oggi a Dimaro sembra aver sortito la famosa fumata bianca.

Nel pomeriggio Samir Khiat e Michael N Cho sono arrivati in Trentino, dove gli azzurri sono impegnati nel ritiro, per sbloccare le trattative sul trasferimento dell’attaccante ivoriano del Lille.

Alfredo Pedullà, dal proprio sito ufficiale fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa:

LILLE ACCETTA L’OFFERTA DEL NAPOLI PER PEPÉ

“Il Napoli corre in direzione Nicolas Pepé. E ha sbaragliato la concorrenza inglese, nel senso che il Lille ha interrotto qualsiasi tipo di trattativa con le due società inglesi (Arsenal e Manchester United) che avevamo provato a fare un’offerta.

La visita degli agenti di oggi ha messo il Napoli in una condizione di privilegio, tutti gli altri club sono in seconda fila. E la destinazione è assolutamente gradita.

Il Lille ha accettato la proposta del Napoli per Pepè. La cifra è più vicina ai 60 che ai 55 milioni con l’inserimento di Ounas nell’affare.

E ora il Lille parla soltanto con il Napoli a conferma della situazione di privilegio assunta dal club azzurro. Adesso conta definire gli accordi totali con gli agenti di Pepé, ma il vantaggio del Napoli è consistente”.







ADDIO A JAMES ?

La trattativa tra Lille e Napoli per Pepè, di fatto non esclude l’arrivo di James Rodriguez. I movimenti di Jorge Mendes in queste ore restano ambigui (AS, in mattinata e poi Marca, nel pomeriggio, lo hanno descritto in Italia e al lavoro con i partenopei).

Carlo Ancelotti ci ha rimesso la faccia per definire l’affare ancora possibile. “James? Il Real vuole cederlo e noi vogliamo comprarlo: la trattativa è aperta”, ha detto il mister in conferenza stampa, proprio mentre il suo presidente colloquiava con Samir Khiat e soci.