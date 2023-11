Politano nel mirino di Roma e Lazio: “Napoli acceleri sul rinnovo”

L’esterno Politano interessa a Roma e Lazio, il Napoli farebbe bene a muoversi per il rinnovo secondo il giornalista Giordano.

Notizie calcio Napoli – Matteo Politano si sta rivelando uno dei giocatori più preziosi per il Napoli in questa stagione. Le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni di Roma e Lazio, motivo per cui il club azzurro farebbe bene a muoversi per blindarlo.

A lanciare l’allarme è il giornalista Marco Giordano, intervenuto a Canale 21: “Politano sta producendo 7 occasioni da gol a partita, se fossi il Napoli accelererei per il rinnovo” le sue parole.

L’esterno ha il contratto in scadenza nel 2024 con opzione per il 2025. Ma le sirene da Roma e Lazio impongono al Napoli di anticipare i tempi per il prolungamento, evitando di arrivare a ridosso della scadenza.

Giordano non ha dubbi: “Ci sono interessamenti dalla Capitale, meglio non aspettare troppo. Sarebbe ideale chiudere il rinnovo entro questa stagione per blindare Politano, diventato imprescindibile nello scacchiere tattico azzurro“.

Un consiglio da non sottovalutare per il Napoli, che farebbe bene a tenersi stretto un calciatore dal rendimento così elevato. Seguici su napolipiu.com per restare aggiornato sulle trattative di mercato degli azzurri!