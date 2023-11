Edo De Laurentiis rassicura dopo l’incidente: “Nessuna conseguenza, il bambino è a casa”

Il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis ha tranquillizzato tutti dopo l’incidente di oggi in provincia di Caserta.

Notizie calcio Napoli – Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, è intervenuto per tranquillizzare tutti dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi in provincia di Caserta.

Tramite il repost di una storia Instagram di una delle due ragazze presenti con lui in auto, Edoardo De Laurentiis ha minimizzato l’accaduto: “Oggi siamo stati coinvolti in un lieve incidente, nessuna conseguenza per i passeggeri. Il bimbo di 3 anni sta a casa ed è tutto ok“.

La stessa ragazza aveva già rassicurato sulle condizioni sue e di De Laurentiis, ringraziando tutti per l’interessamento. Anche il piccolo coinvolto nell’incidente è stato dimesso dopo qualche ora dall’ospedale Santobono di Napoli, riportando solo lievi escoriazioni.

Sospiro di sollievo dunque per Edoardo De Laurentiis, che ha dimostrato attenzione e disponibilità per gli altri passeggeri fin da subito. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma la cosa più importante è che non ci siano state gravi conseguenze per le persone coinvolte.

