Ravezzani: “L’Inter mette paura a tutti. Sarà un campionato come l’anno scorso con i nerazzurri al posto del Napoli”

Nell’ambito dell’11ª giornata di Serie A, il giornalista Fabio Ravezzani ha condiviso le sue valutazioni attraverso il suo profilo X, concentrandosi soprattutto sulle partite tra Atalanta e Inter e Milan e Udinese.

Secondo Ravezzani, l’Inter sta mettendo paura a tutti gli avversari. La coppia d’attacco è semplicemente inarrestabile, il centrocampo e la difesa sono solidissimi, e le riserve sono di altissimo livello: “L’Inter mette paura a tutti. La coppia d’attacco è incontenibile. Centrocampo e difesa solidissimi. Le riserve di alto livello. Con le concorrenti che balbettano, il rischio è un campionato come l’anno scorso e i nerazzurri al posto del Napoli”.

In merito al controverso rigore assegnato contro il Milan, Ravezzani è categorico nel sostenere che non ci fosse alcun motivo valido per concederlo. Il contatto è stato minimo e non ha avuto un impatto determinante sulla situazione di gioco. Tuttavia, Ravezzani critica anche l’errore di Adli, il quale ha commesso un’ingenuità nel modo in cui è entrato in campo. Nonostante ciò, i veri problemi del Milan, a suo avviso, vanno oltre questa singola decisione errata. La scelta sbagliata di Sacchi ha compromesso l’andamento della partita.

“Per inciso, il rigore contro il Milan non c’era. Contatto minimo e tutto da dimostrare che sia stato determinante. Ciò premesso, Adli commette una follia a entrare in quel modo e i problemi della squadra sono ben altri. Ma la decisione sbagliata di Sacchi ha compromesso la gara. Tra le cose incomprensibili del Milan c’è la gestione di alcune comunicazioni. Con l’Udinese il club fa sapere solo a 2 ore dal match che Theo è infortunato. Ma il giorno prima viene detto a tutti che Pioli giocherà con 2 punte permettendo a Cioffi di regolarsi di conseguenza”.

Infine, Ravezzani sottolinea un episodio controverso durante la partita tra Atalanta e Inter: il gol dei bergamaschi è stato preceduto da un fallo evidente su Di Marco. Sebbene sia difficile per il VAR intervenire in situazioni del genere, l’analista suggerisce che una verifica avrebbe potuto essere appropriata.: “A proposito di errori ieri: il gol dell’Atalanta era viziato da un fallo evidente su Di Marco. Difficile per il varista intervenire, ma una verifica non sarebbe stata male. Brava l’Inter a non disunirsi”.