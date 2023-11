Oppini sbotta e se la prende con un tifoso napoletano: “Per prendere in giro i Pink Floyd bisogna almeno essere i Beatles”

Durante una recente apparizione televisiva su Rai Due, Oppini ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina a un tifoso del Napoli.

Francesco Oppini, il noto opinionista e tifoso sfegatato della Juventus, è stato ospite insieme a sua madre, Alba Parietti, nella trasmissione televisiva “Bella Mà”, condotta da Pierluigi Diaco su Rai Due. Durante l’intervista, un tifoso del Napoli ha posto una domanda che ha dato il via a una vivace discussione.

Il tifoso napoletano ha chiesto a Oppini se credeva che la Juventus avesse possibilità di fare bene anche in Europa nella stagione in corso, considerando le recenti prestazioni del club in campionato.

“Hai detto che la Juve sta tornando a vincere, che ha il sangue negli occhi, volevo quindi chiedere se anche in Europa sarà cosi quest’anno?”.

La risposta di Oppini non è stata certo diplomatica e ha tirato una frecciatina al tifoso partenopeo:

“Non giochiamo per noti fatti, la tua Napoli si è meritata ampiamente lo scudetto lo scorso anno. Ma ricorda una cosa: Per prendere in giro i Pink Floyd bisogna almeno essere i Beatles, non i cugini di campagna”.