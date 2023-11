Chiariello: “Napoli convincente a Salerno, i migliori Raspadori e Lobotka”

Umberto Chiariello ha elogiato la prova del Napoli a Salerno, indicando in Raspadori e Lobotka i migliori in campo.

Notizie calcio Napoli – Umberto Chiariello ha analizzato la vittoria del Napoli sulla Salernitana nel suo editoriale su Canale 21, elogiando la prova degli azzurri all’Arechi. “Il risultato di 2-0 è persino bugiardo, il Napoli ha creato 10 palle gol clamorose” ha sottolineato il giornalista.

Secondo Chiariello la prestazione della squadra di Garcia è stata convincente: “A Salerno si è rivisto il vero Napoli“. In particolare, Raspadori si è dimostrato un attaccante ideale: “Cuce il gioco, va in profondità e segna“. Bene anche Politano e Kvaratskhelia.

I migliori in campo per Chiariello sono stati Raspadori e Lobotka, regista di centrocampo impeccabile. Qualche errore di troppo solo in fase di impostazione dal basso. Ma nel complesso prova ampiamente positiva degli azzurri.

"Missione compiuta? È presto per dirlo, servono conferme" ha concluso Chiariello. Ma la vittoria nel derby rilancia le ambizioni del Napoli.