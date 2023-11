Chiariello: “Garcia non è in discussione. De Laurentiis ha deciso”

Nonostante le critiche De Laurentiis conferma Garcia sulla panchina del Napoli: il presidente ha preso la sua decisione.

Notizie calcio Napoli – Nonostante le prestazioni deludenti e i risultati altalenanti, Rudi Garcia per il momento può dormire sonni tranquilli sulla panchina del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis infatti, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha deciso di proseguire con il tecnico francese alla guida della squadra.

Nessun ribaltone imminente dunque, con ADL che vuole garantire continuità ed evitare di ripetere quanto accaduto durante la gestione Gattuso. Proprio i retroscena di quell’esperienza spiegano la scelta di confermare Garcia.

Chiariello su Garcia e il Napoli

Come raccontato da Umberto Chiariello, De Laurentiis esonerò Ancelotti non tanto per i risultati sul campo, quanto per l’ammutinamento post Salisburgo con conseguente ritiro. Il presidente riteneva Carlo responsabile di quella rivolta, nonostante in realtà l’allenatore si fosse detto contrario alla decisione di ADL pur accettandola.

Costretto all’addio di Ancelotti, il patron puntò su Gattuso che doveva fare da “sergente di ferro” dopo i fatti di indisciplina. Quando però Ringhio trionfò in Coppa Italia, De Laurentiis si trovò obbligato a confermarlo con un rinnovo biennale. Una scelta di cui forse oggi si pente.

Ecco perché ADL non vuole ripetere lo stesso “errore” con Garcia, nonostante le difficoltà di questa stagione. Il timore è ritrovarsi con le mani legate nel caso il francese centrasse un exploit in Coppa Italia o in Europa League. Meglio proseguire con lui, nonostante le critiche, per garantire continuità.

Insomma, la conferma di Garcia per De Laurentiis è quasi una scelta obbligata dettata dall’esperienza del passato. Starà ora al tecnico francese meritarsi sul campo la fiducia ricevuta, risollevando il Napoli da questo avvio di stagione deludente. I tifosi si aspettano una scossa già dal derby con la Salernitana.

Rimani aggiornato su tutti i retroscena relativi alla panchina del Napoli e le strategie di De Laurentiis seguendo quotidianamente napolipiu.com. Il sito con tutte le notizie sulla SSC Napoli.