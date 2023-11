Napoli, rivoluzione di Garcia, clamoroso retroscena su Lobotka

Secondo Vigliotti per Salernitana-Napoli Garcia potrebbe cambiare assetto escludendo il titolarissimo Lobotka e puntando su Olivera al posto di Mario Rui.

Notizie calcio Napoli – Possibili sorprese nella formazione del Napoli contro la Salernitana secondo le indiscrezioni di Gianluca Vigliotti. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il giornalista ipotizza dei cambiamenti da parte di Garcia nell’11 anti-Salernitana.

In particolare, Vitliotti parla di un possibile cambio modulo con passaggio al 4-2-3-1. In questo caso, il sacrificato in mediana potrebbe essere incredibilmente il titolarissimo Lobotka, con Anguissa-Zielinski in mezzo. Sarebbe una vera rivoluzione tattica.

Non solo. In difesa si profila il turnover sulla fascia, con Olivera favorito per una maglia da titolare al posto di Mario Rui, probabilmente destinato a rifiatare. Insomma, Garcia medita modifiche importanti rispetto al consolidato 4-3-3. Riuscirà a dare la scossa?

