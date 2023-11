Capuano, la frase su Garcia che spiazza tutti

L’allenatore Capuano ha parlato di Garcia e delle difficoltà di lavorare al Napoli dopo Spalletti: “Non è facile”.

Notizie calcio Napoli – Parole inattese su Rudi Garcia da parte di Eziolino Capuano. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’allenatore campano ha parlato così del tecnico francese: “Garcia è bravo ma non è facile lavorare dopo Spalletti“.

Capuano ha sorpreso con questa analisi: “Quando si perdono certezze, significa che un allenatore è al capolinea. Ma il mio non è un discorso riferito a Garcia in particolare“. E poi ha aggiunto: “Ha avuto difficoltà quest’anno, ma non è facile dopo quanto fatto da Spalletti“.

Insomma, secondo Capuano il confronto con il predecessore Spalletti e con i risultati della scorsa stagione rendono più complesso il lavoro di Garcia sulla panchina del Napoli.

