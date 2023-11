Cos’è la smorfia napoletana? La tua dalla A alla Z

La città di Napoli è da sempre avvolta da un alone speciale, particolare, che differenzia i suoi abitanti da tutto il resto della popolazione italiana. Uno dei motivi è la particolare enfasi che mettono in quasi tutto quello che fanno, e soprattutto il loro coinvolgimento anche nelle cose che possono sembrare di poco conto. Forse, cercando di racchiudere l’essere napoletano con una sola parola, la più adatta potrebbe essere passionale.

Basti vedere i festeggiamenti che il popolo napoletano (e buona parte di quello campano), hanno messo in atto per festeggiare il terzo scudetto della squadra partenopea, nonché il loro tifo senza sosta anche nei momenti più bui del team sportivamente parlando. Inoltre un’infinità di storie e tradizioni avvolgono da sempre questo popolo, andando ad aggiungere altro fascino e mistero laddove ce ne fosse bisogno, e una di queste tradizioni “misteriose” è quella della smorfia napoletana.

Origini della smorfia napoletana

Sicuramente l’avrai sentita nominare più volte, ma se non l’avessi fatto, adesso provvederemo a spiegarti di cosa si tratta. L’alone di mistero che avvolge la smorfia napoletana parte dalle sue origini, sulle quali ci sono diverse ipotesi ma niente di confermato. La smorfia napoletana consiste nell’associare un numero a qualsiasi oggetto, persona, azione, situazione, ruolo e via dicendo, quasi in modo da formare un dizionario al quale ogni parola viene affiancato da un numero. I numeri ottenuti dalla smorfia napoletana vengono successivamente giocati nel gioco del lotto, una volta che si è capito come fare.

Adesso che sai in cosa consiste la smorfia napoletana, andiamo a vedere come si può utilizzare, ma per farlo dobbiamo prima effettuare un preambolo sulle origini della parola smorfia. La teoria che va per la maggiore sul significato di smorfia è che questa prenda il suo nome non da un’espressione facciale, bensì dal dio della mitologia greca Morfeo, patrono del sonno. Infatti i numeri forniti dalla smorfia napoletana si ottengono traducendo i sogni in numeri.

Il gioco d’azzardo, i lotto e le tradizioni

Se si decide di giocare al lotto, capire la Smorfia napoletana dalla A alla Z potrebbe essere un grande aiuto, soprattutto se come il popolo napoletano, sei una persona che mette grande enfasi in queste tradizioni. Effettuare una giocata vincente al lotto richiede ovviamente tanta fortuna, visto che dobbiamo sperare di indovinare una serie di numeri estratti a caso dall’1 al 90, indovinandone magari anche la ruota.

C’è però chi, proprio come il popolo partenopeo, è convinto che riuscendo a “leggere” per bene il sogno, traducendolo con la smorfia napoletana, si possano indovinare i numeri vincenti. Ovviamente questa pratica non è provata scientificamente, ma è avvolta da uno di quei manti di mistero che rende il tutto più affascinante.

La smorfia napoletana, lettere e numeri

I napoletani e la loro smorfia sono convinti che i sogni, anche quelli apparentemente più strani e inspiegabili, abbiano dei significati nascosti, e sapendoli leggere si possa assegnare a questi una combinazione numerica da giocare successivamente al gioco del lotto. Sogni un uomo bendato che si diverte? Sebbene questo sogno possa risultare strano e senza senso all’apparenza, se si cerca nel libro della smorfia napoletana si può ottenere una combinazione di 3 numeri.

L’uomo viene rappresentato con il numero 6, il bendato invece ha il numero 15 mentre il divertimento è associato al numero 33. Secondo la smorfia napoletana dovremo giocare al lotto la combinazione dei numeri 6, 15 e 33, ammesso di essere stati bravi nel “leggere” il nostro sogno, carpendone tutti i dettagli.

Anche se come abbiamo visto prima, le origini della parola smorfia vengono associate al dio greco del sonno Morfeo, lo stesso metodi di lettura di questo libro può essere associato per tradurre in numeri anche eventi particolari reali, sia accaduti a noi in prima persona o che coinvolgono anche intere nazioni. Non osiamo immaginare quanti napoletani abbiano giocato al lotto la combinazione dei numeri scaturita dalla vittoria del campionato calcistico del Napoli.

Curiosità sul libro della smorfia

In origine la smorfia veniva tramandata solo oralmente, per poi essere riportata in forma scritta sul libro della smorfia, in conseguenza alla notorietà acquisita. Mentre l’origine più accreditata della smorfia viene attribuita a Morfeo, dio greco del sonno, molti pensano che le sue origini si possano trovare nella cabalistica ebraica, secondo la quale non esiste niente che non possa essere associata a un significato nascosto, numeri compresi.

Oltre a dare a qualsiasi cosa un significato numerico, la smorfia napoletana associa un significato anche ai numeri. Infatti tutti i numeri che vanno dall’1 al 90 per la tradizione napoletana sono stati associati a un valore numerico. Chi non ha mai sentito la frase “90, la paura” o anche “la paura fa 90”? Ebbene questa prende vita proprio grazie alla smorfia napoletana.

Conclusione

Come abbiamo visto, il gioco del lotto e la smorfia napoletana sono legati l’un l’altra da tantissimo tempo, e anche al giorno d’oggi questa tradizione e credenza è tenuta in vita soprattutto grazie alla regione partenopea. Che siano parole associate a numeri o viceversa, per questo incredibile libro tutto ha un significato nascosto giocabile nel gioco del lotto.