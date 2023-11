CorrSport: Tre cose non convincono del Napoli di Garcia

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli di Garcia deve ancora dimostrare di poter vincere contro le big della Serie A. Vediamo le 3 cose che non convincono.

CALCIO NAPOLI. Tre cose di questo Napoli non convincono per niente. Garcia vinca anche con le big e non solo con le provinciali.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rimarca il fatto che il Napoli di Garcia non ha ancora vinto contro una big. Inoltre, sempre per il quotidiano, gli azzurri sono tornati quarti eppure il gioco, la condizione e la gestione non convincono.

Vediamo nello specifico le 3 cose che secondo il CorSport non convincono di questo Napoli:

Nessuna vittoria contro le big Il Napoli ha ottenuto i suoi 21 punti quasi esclusivamente contro le cosiddette provinciali. Contro le big invece solo pareggi e sconfitte. Garcia deve dimostrare di saper vincere anche contro le grandi.

Gioco poco convincente Nonostante il quarto posto, il gioco espresso finora non entusiasma. Manca continuità e non si vede ancora una vera identità di squadra.

Condizione fisica da migliorare Anche dal punto di vista atletico e della condizione fisica questo Napoli sembra ancora indietro. Aspetto su cui Garcia dovrà lavorare.

In sintesi, per il Corriere dello Sport questo Napoli deve ancora dimostrare il suo valore, soprattutto contro le big. Serve più continuità di risultati e di prestazioni per convincere definitivamente. Riuscirà Garcia a fare questo salto di qualità? Continuate a seguirci su napolipiu.com per analisi e approfondimenti sulla Serie A e sul Napoli.